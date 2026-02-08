平壌で開かれた北朝鮮の朝鮮労働党政治局会議。奥中央は金正恩党総書記＝7日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは8日、5年に1度の重要会議、朝鮮労働党大会を今月下旬に平壌で開催することが決まったと報じた。7日に党政治局会議を開き日程を採択したという。党大会では今後5年の国防、経済分野の目標が議論される見通し。対米関係などの外交政策も焦点となる。党大会の開催方針は決まっていたが、日程は公表さ