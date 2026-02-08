元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の憧れていた車を明かした。車好きのリスナーから「憧れの車」という質問が寄せられた松岡は「自分が憧れた車と、乗る車っていうのはまた別だったんだけど」としつつ「俺は一番最初は『ラングラー』って車だったんですよ。クライスラーが出していたジープですね」と自身の最初の愛車を明かした。その上で「だけど、自分は乗らな