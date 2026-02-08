ＪＲＡは雪の影響で２月８日の東京競馬第１回４日、京都競馬第２回４日の開催中止を発表。まさかの２場中止にＸ（旧ツイッター）では「東京と京都」や「開催中止」がトレンド入りするほどネットでも注目を集めている。東京競馬は前日の７日に雪が徐々に強く降る状況となり、８Ｒ前に天候調査が入って１４時１０分に中止が決定。開催中の中止は雪の影響で３Ｒ以降が中止となった２０年３月２９日の中山競馬以来だった。雪によ