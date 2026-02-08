ＪＲＡは雪の影響で２月８日の東京競馬第１回４日、京都競馬第２回４日の開催を中止した。東京競馬は１０日、京都競馬は９日に代替競馬が行われる。また、代替競馬当日にはＷＩＮ５の発売は行わないことも発表された。東京競馬は前日の７日に雪が徐々に強く降る状況となり、８Ｒ前に天候調査が入って１４時１０分に中止となっていた。雪による開催自体の中止は、直近では２５年２月８日の第１回京都競馬第３日以来。京都競馬