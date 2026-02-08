鹿児島県内の道路では、雪や凍結のため、通行止めやチェーンなどの滑り止めが必要な区間があります。 国道２２５号は、積雪のため通行に支障が出るおそれがあるとして、南九州市川辺町清水 ～ 鹿児島市平川町までの間が通行止めとなっています。 警察によると、県道などでは以下の道路でタイヤチェーンなどの滑り止めが必要となっています。 （霧島・伊佐方面） 県道1号 小林えびの高原牧園線は、霧島市の丸