量子はすべて「粒と波」だ！ わたしたちが日ごろ目にするサッカーボールは「粒」です。転がっているボールの個数を数えることができますが、これは実は重要な粒の性質なのです。また、ボール同士がぶつかると別々に飛んでいきますが、これも粒の性質です。それに対して、波の代表は「水の波」です。波は個数を数えられないうえに、波同士はぶつからず、すり抜けていきます。 そして波が重なると強め合っ