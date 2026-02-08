強い寒気の影響で、県北部では9日明け方にかけて、北部の山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。8日5時現在、三好市西祖谷では1センチの積雪を観測しています。8日よる6時までの12時間に降る雪の量は。いずれも多いところで平地5センチ、山地 15センチと予想されています。9日朝6時までの24時間では、いずれも多いところで平地7センチ、山地 20センチと予想されています。積雪や路面の凍結による交通障害