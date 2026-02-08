気象庁は、先程、福井県に顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。福井県では大規模な交通障害が発生する恐れが高まっていて、一層の警戒が必要です。気象庁によりますと、福井県小浜市上田では、8日午前9時までの6時間に、29センチの顕著な降雪を観測しました。福井県嶺南西部では、強い降雪により、道路の除雪が追い付かず、車両の立ち往生などの大規模な交通障害が発生する恐れが高まっています。この強い雪は、夕方まで続