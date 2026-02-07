「バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）」が、2月11日から3月8日にかけて、イタリア発の3つのメンズビジネスアイテムブランド、「ステファノ ビジ（STEFANO BIGI）」、「ベルヴェスト（BELVEST）」、「イザイア（ISAIA）」のオーダーイベントを開催する。【画像をもっと見る】1938年にイタリア・ミラノで創業した老舗タイメーカーの3代目ステファノ・ビジ（Stefano Bigi）が立ち上げたタイブランド ステファノ ビジの