事故があったのは苫小牧市高岡の国道276号です。2月8日午前3時ごろ、通りがかりの人から「路外逸脱している乗用車がある。中に人がいるようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、乗用車は苫小牧方向に向かっていたとみられ、何らかの原因で路外に逸脱したということです。乗用車は大破した状態です。乗用車の運転手の男性と後部座席に乗っていた男性2人が病院に運ばれました。いずれも命に別条はないとみられます。当