瀬古歩夢（ゲッティ＝共同）サッカーのフランス1部リーグ、ルアーブルのDF瀬古歩夢が数週間離脱する見込みとなった。7日までに地元メディアが報じた。1月30日のRCランス戦で肋骨を負傷していたといい、ディガール監督は離脱について「少なくとも15日くらい」と説明した。瀬古は昨季限りでグラスホッパー（スイス）を退団し、今季からルアーブルでプレー。本職のセンターバック以外に、中盤でも起用され、主力として活躍してい