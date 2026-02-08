巨人の佐々木俊輔外野手とドラ４ルーキー・皆川岳飛外野手が８日、サンマリンスタジアムで行われた「宮崎いきいき健幸体操」に参加した。気温３度と極寒の中、地元・宮崎の人々やファンら約２００人と一緒に体を動かした。２人は少し恥ずかしげにしながらも、一生懸命に体操に取り組んでいた。