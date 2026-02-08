日本ハムは８日、沖縄・名護で今季初の対外試合となる阪神との練習試合を行う。先発は２１年のドラフト１位の達、２番手には２３年のドラフト１位・細野が登板する。野手ではドラフト２位ルーキーのエドポロ、同３位の大塚が２軍から参加する。午後１時開始の特別ルール。投手の登板予定は以下の通り。達―細野―畔柳―山本―生田目―松岡―堀