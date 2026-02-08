アジアカップ卓球のアジアカップは7日、中国で男子シングルス準々決勝が行われた。世界ランク20位の戸上隼輔が、同2位の林詩棟（中国）に4-3（9-11、11-9、8-11、7-11、11-7、11-9、11-7）で勝利。金星で4強入りを果たした。フルゲームの死闘を制した戸上。世界2位の強豪撃破に、林詩棟の地元・中国からも驚きの声が上がった。「卓球で番狂わせ：林詩棟が逆転で敗退。中国男子卓球でベスト4進出は王楚欽ただ1人」との見出しで