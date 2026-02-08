ＪＲＡは２月７日の小倉競馬１Ｒの遅延を発表した。降雪のため、９時４５分発走だったが、１０時４０分となり、１１Ｒ（１５時１５分→１５時２５分）までの発走時間を変更する。また、４Ｒの障害４歳上未勝利は中止となった。なお、東京競馬、京都競馬の開催中止は発表されている。ＷＩＮ５も行われない。