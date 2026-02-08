1942年の水没事故で死亡した韓国人労働者らの遺骨捜索回収作業が進められている山口県宇部市の長生炭鉱で7日、作業をしていた台湾人ダイバーが死亡する事故が発生した。山口放送と共同通信など日本メディアによると、この日午前11時30分ごろ遺骨捜索に参加していた台湾出身の57歳のダイバーが潜水調査中にけいれんを起こし意識不明状態に陥った。ダイバーは午後12時30分ごろ出動した救助隊により病院に搬送されたが午後2時ごろ死亡