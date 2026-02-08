お笑いタレント・ビビる大木の妻で元Folder5のAKINA（40）が8日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦ショットを披露した。「昭和な感じがします」と書き出すと、「熱愛宣言」と書かれたパネルをバックに腰かける自身と大木のモノクロ夫婦ショットをアップ。さらにウエディングドレス、タキシードの顔ハメパネルから２人が顔をのぞかせるショットも投稿。ハッシュタグでは「昭和」「恋人岬」「伊豆」」と添えた。AKINA