7日夜、三条市栗林で住宅1棟を焼く火事がありました。警察と消防によりますと、7日午後10時過ぎ、付近の住民から「隣の建物の1階付近から爆発音がする」などと消防に通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、木造一部鉄骨造・一部2階建ての住宅を焼きました。この家に一人で暮らす60代男性が足にやけどを負い、病院に搬送されましたが、搬送時、意識はあったということです。警察と消防が火事の原因を調べていま