火事があったのは長万部町長万部の2階建て住宅です。2月7日午後10時前、近所の住民から「煙が見える」と消防に通報がありました。火は通報から約1時間後に消し止められましたが、1階の寝室で80代とみられる女性が心肺停止の状態で発見され、病院で死亡が確認されました。消防によりますと女性は就寝中だったとみられ、寝室のストーブ付近の燃え方が激しいということです。警察によりますと、この家に1人で住んでいた女性と連