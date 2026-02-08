M!LKの佐野勇斗さんは2月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。M!LKメンバー5人の集合ショットを披露しました。【写真】佐野勇斗、M!LK集合ショットを披露！「だいちゃんと仁人さんの課金額の差がすごい」佐野さんは「友達がイケメンだった」とつづり、1枚の写真を投稿。金髪の三つ編みヘアに舞台の衣装姿で、1人だけ別世界から飛び出してきたようなM!LKのリーダー・吉田仁人さんを囲んだメンバー5人の集合ショットを披露しています。