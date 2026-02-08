Mリーグ公式レポーターで女流プロ雀士の木下遥（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル抜群”の黒ベアトップドレス姿を投稿した。自身のインスタグラムで「#プリンセス2026TOP16 Day 1始まります！」と配信対局を宣伝。「お楽しみに」と鮮やかな黒ベアトップドレス姿を投稿した。ネットでは「可愛すぎる」「美脚」「めっちゃ美人」などの声が上がった。木下は北海道出身。22年、日本プロ麻雀連盟の2021