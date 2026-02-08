8日午前9時20分ごろ、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮城県の大崎市です。【各地の震度詳細】■震度2□宮城県大崎市■震度1□宮城県登米市栗原市宮城加美町涌谷町名取市岩沼市蔵