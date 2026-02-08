元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。好きな回転寿司のネタを明かした。リスナーからのお寿司で「季節ネタで楽しみにしているネタはありますか？」というメッセージを紹介すると、松岡は「俺は別にそんなお寿司屋さんで“この時期だから”って言って（頼まない）」としつつも「貝か。春先になると貝が食べたいなと思うから、赤貝とか。俺、青柳が大好きなんですよね。つぶ