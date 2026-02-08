ホンダNSXは日本を代表するスーパースポーツカーとして高く評価されている。クラシックカー専門店「クラシカ横浜」店長の上村恭介さんは「高性能と実用という、相反する要素が見事に両立した車だからこそ、所有者の心を掴んで離さない」という――。※本稿は、上村恭介『大人の旧車イズム』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真提供＝ホンダ出所＝『大人の旧車イズム』 - 写真提供＝ホンダ■日本の自動車史に名を刻んだ初代