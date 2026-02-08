「清潔感のない男性」とはどういう人なのか。男女問題に精通する日本合コン協会会長の田中絵音さんは「男性の清潔感は手元に表れます。女性は男性の手元をよく見ており、好きな男性のタイプに『手が綺麗な人』を挙げる人もいるほどです」という――。写真＝iStock.com／Milatas※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Milatas■男は顔じゃない、「手元」を見られている仕事やスポーツなどに精を出しているのに、なぜかモテない