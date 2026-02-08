半強制的な「義理チョコの習慣」は、面倒だという声もありますが、バレンタインそのものを職場で禁止されると弊害もあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女子が職場でバレンタインを禁じられると困る理由」をご紹介します。【１】本命チョコが渡せないと職場恋愛に発展しにくいから「本当に好きな人にも渡せなくなるのは困る」（20代女性）というように、バレンタインを告白のきっかけ