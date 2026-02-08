【ウォルフスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで7日、ウォルフスブルクの塩貝健人はホームのドルトムント戦で加入後初先発し、後半19分に退いた。試合は1―2で敗れた。ザンクトパウリの安藤智哉は2―1で勝ったシュツットガルト戦にフル出場し、同僚の原大智は試合終了直前に投入されリーグ戦初出場となった。鈴木唯人が後半11分から出場したフライブルクは、菅原由勢がフル出場のブレーメンを1―0で下した。