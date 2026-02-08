◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール3日目（7日、宮崎）ドラフト3位の山城京平投手がライブBPで登板。打者6人に対して1安打、1四球、1奪三振という結果でした。投げ終わった後はブルペンに直行。阿部慎之助監督からスライダーなどについて直接指導を受けました。「左バッターにぶつけるくらいの気持ちで、抜けてもいいっていうふうに言われました。それを意識したら、ブルペンでいいボールを投げられたので、よかったです。ゾー