温泉大国・日本には、訪れた人の心をつかむ魅力的な温泉地が数多く存在しています。とはいえ、ネットやSNSで目にするのは、皆がその魅力を知る「定番の名所」ばかり。一味違う“穴場”に足を伸ばしたいという人もいるのではないでしょうか。そこで今回は「じゃらん人気温泉地ランキング2026」の結果をもとに、1万2,595人の温泉好きがおすすめする「穴場温泉地ランキング」TOP3を紹介します。温泉好きがおすすめする“穴場”の温泉