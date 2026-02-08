高石あかりと一緒に映るクルマは？現在NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で主演を務め、強い存在感を放つ女優の高石あかりさん。その忙しい撮影の合間を切り取った貴重なオフショットが、彼女のインスタグラムに投稿されました。どのような内容なのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ 「高石あかり」×「庶民派SUV」を画像で見る！投稿されたのは、ドラマの撮影現場での一コマ。着物姿のまま車内で深く眠り込む高石さんの姿が