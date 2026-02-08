ハイウェイ交通情報によると、8日午前9時現在、東九州自動車道日出J⇔中津（上下線）佐伯⇔日出J（上下線）大分自動車道日出J⇔朝倉（上下線）日出バイパス日出⇔速見（上下線）南九州自動車道鹿児島西⇔市来（上下線）で雪による通行止めになっている。