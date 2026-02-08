８日午前５時２０分、広島地方気象台は大雪と突風及び落雷に関する中国地方気象情報を発表した。広島地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］中国地方の上空約５０００メートルに、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込み、８日は強い冬型の気圧配置が続く見込みです。山陰では８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。［雪の実況］８日