◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン第3日（2026年2月7日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、首位と1打差の2位から出た16年、17年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）が5バーディー、2ボギーの68で回り、通算13アンダーで単独首位に浮上した。ホールアウトした松山はU−NEXTのインタビューに応じ「ショットも暴れたし、パットも思うように