魚の養殖の研究に取り組んでいる近畿大学が“白身のトロ”と呼ばれる高級魚・ノドグロの完全養殖に成功したと発表しました。世界初となるこの快挙には新潟県糸魚川市の海洋高校も関わっています。 あぶりや刺身など脂がたっぷりのっていて“白身のトロ”とも称される高級魚・ノドグロ。正式名称はアカムツですが、口を開けると、のどの奥が黒いことからノドグロと呼ばれています。このノドグロについて2月5日驚きの発表が…【近畿