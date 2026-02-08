ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が7日（日本時間8日）、キャンプ地のアリゾナに到着した。午後3時45分過ぎにフェニックス・スカイハーバー国際空港に関係者とともに上下黒いトレーニングウェア、マスク姿で現れ、早速待ち受けた現地ファンが持参していたサインボールにペンを走らせる場面もあった。「Swallows 55」と記されたバットケースや炊飯器など大量の荷物を受け取り、大勢のファンに囲まれながら空港を後にした