9日のテレビ朝日『有吉クイズ』(毎週日曜24:40〜25:10)では、「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽ」第2弾が放送される。『有吉クイズ』＝テレビ朝日提供同番組は、日頃MCとして番組を仕切っている有吉弘行が“イチ解答者”となり、体を張った問題や、プライベートを切り売りした禁断の問題に挑む面白クイズバラエティー。9日は、有吉がハチミツ二郎(東京ダイナマイト)と電動車椅子で散歩する企画第2弾「ハチミツ二郎が行く!