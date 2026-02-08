韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2026年2月1日、自身のインスタグラムを更新。白ミニスカのゴルフウェア姿を披露した。絶景をバックにこの日のイ・ボミさんは、イエローの半袖トップスと白い膝上ミニスカートのゴルフウェア姿と、ゴルフをプレイする様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、キャップをかぶり、イエローの半袖トップスとバルー