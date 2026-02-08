日本スケート連盟は７日、フィギュアスケートの団体最終日（８日）に行われる男女とペアのフリーに、それぞれ佐藤駿（エームサービス）、坂本花織（シスメックス）、三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が出場すると発表した。７日の団体第２日を終えて、日本は順位点３９点で２位につけている。トップは４４点の米国。