将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負が2月8日、愛媛県松山市の「道後温泉ふなや」で開幕した。タイトル4連覇に挑む藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が迎え撃つのは、2期連続で挑戦権を勝ち取った増田康宏八段（28）。今期の五番勝負ではどのようなドラマが見られるのか。振り駒の結果、開幕局の先手番は藤井棋王に決まった。【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の開幕局（生中継中）現在、王将戦七番勝