JR西日本は「特急くろしお」の運行開始60周年を記念したラッピング列車第1弾について、運行期間を延長すると発表しました。当初は2026年2月28日までの運行予定でしたが、好評につき2027年8月頃まで継続されます。また、2月21日(土)には和歌山駅で感謝イベントが開催されます。好評につき期間延長、2027年夏まで運行本ラッピング列車は、特急くろしおが2025年3月1日で運行開始60周年を迎えたことを記念し、2025年7月から運行してい