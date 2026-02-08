γ-GTPが高くなる原因として広く知られているのがアルコールの過剰摂取です。飲酒習慣がある方では、肝臓への負担が大きくなり数値が上昇しやすくなります。アルコール性肝障害は放置すると肝硬変まで進行する恐れがあるため、早期に気づいて対処することが重要です。適切な飲酒量や休肝日の設定について理解を深めましょう。 監修医師：藤原 大輔（医師）【経歴】 1999年香川大学卒業 1999年４月香川大学放射線