ブルックリン・ネッツ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年2月8日（日）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 127 - 113 ワシントン・ウィザーズ NBAのブルックリン・ネッツ対ワシントン・ウィザーズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし46-20で終了す