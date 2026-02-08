オクラホマシティ・サンダー vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年2月8日（日）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 106 - 112 ヒューストン・ロケッツ NBAのオクラホマシティ・サンダー対ヒューストン・ロケッツがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず28-