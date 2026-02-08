スノーボード男子ビッグエア決勝で優勝した木村葵来＝7日/Hannah Peters/Getty Images（CNN）ミラノ・コルティナ冬季五輪は7日、スノーボード男子ビッグエアの決勝が行われ、木村葵来が最終滑走で審査員を魅了し、この日の最高得点となる90.50をたたき出し、金メダルを獲得した。日本勢は木俣椋真が銀メダルを手にした。蘇翊鳴（中国）が銅メダルだった。オリバー・マーティン（米国）は3回目の試技でフロントサイド1800を決めて表