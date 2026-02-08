JASM（TSMCが過半数を出資）の工場入口にあった看板 Photo: かみやまたくみ 2024年4月4日に公開された記事を再掲しております。ご存知ですか？ 熊本県の菊陽町（きくようまち）。世界的な半導体メーカーTSMC（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited）の工場が来た町です。TSMCといえばApple（アップル）のiPhoneのチップを作っているサプライヤーでもあり、半導体は僕らの文明