グラビアアイドルで女優の筧美和子（31）が6日、自身のインスタグラムを更新。妊娠公表後初めて、大きくなったお腹を公開した。2025年3月に一般男性との結婚を発表。今年2月1日に、第1子の妊娠を明かしていた。 【写真】ふっくらお腹あふれる母の愛モノクロでスタイリッシュなマタニティフォト 筧は「See you soon」と題してマタニティフォトを掲載。横からアングルの全身の自撮りで、お腹がふっくらとしいるのがはっき