オリエンタルランド（千葉県浦安市）は、首都圏在住の人を対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーに入園できる「首都圏ウィークデーパスポート」を販売すると発表した。大人の場合、通常価格9400円から1000円引きとなり、2026年4月6日から6月30日までの平日に利用できる。ただし、購入できる対象となるのは「首都圏在住」に限定される。ディズニーが定義する「首都圏」は、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、