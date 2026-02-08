JRAは8日、降雪の影響により小倉競馬の発走時刻を変更すると発表した。東京、京都は中止となっている。小倉の発走時刻の変更は以下の通り。1R9時45分→10時40分2R10時15分→11時5分3R10時45分→11時30分4R11時15分→12時1分5R12時5分→12時30分6R12時35分→13時1分7R13時5分→13時25分8R13時35分→13時50分9R14時5分→14時20分10R14時40分→14時50分11R15時15分→15時25分12R16時→16時1分