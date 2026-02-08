大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年8月20日記事は取材時の状況）＊＊＊年末年始やお盆休み、そのタイミングに帰省して結婚報告しようと考えている人もいるかもしれない。今回話を聞かせてくれた福田逸喜さん（仮名・36歳）も、結婚報告のため実家に彼女を連れて帰省したひとりだ