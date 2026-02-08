ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が8日までに自身のインスタグラムを更新。WBC日本代表との食事ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ムーチョ、いいな」とつづった。写真では、ヤクルトの中村悠平捕手とフリーアナウンサーの山本萩子との食事ショットを投稿した。中村は3月に開催するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に2大会連続で選出された。